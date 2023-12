Ivete Sangalo deixa Giovanna Ewbank chocada com revelação : ‘Affair com Bruno’

Na última terça-feira (12), Ivete Sangalo foi a grande convidada do podcast “Quem Pode, Pod” e, durante o bate-papo com Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, acabou fazendo uma revelação que chocou a esposa de Bruno Gagliasso.

Tudo aconteceu quando a cantora baiana contou que havia vivido um affair com Gagliasso, algo que, até então, não era do conhecimento de sua esposa, Gio: “Estava no camarote da Daniela Mercury, passei cantando, ele com um sorrisão… eu não estava fazendo nada, e falei: ‘Tudo bem?’. A casa caiu no camarim. Toda vez que eu descia para beber água, ele descia junto comigo”.

A artista seguiu lembrando que eles passaram uma semana juntos em um hotel na Praia do Forte na Bahia, o que deixou Giovanna ainda mais curiosa sobre o caso dos dois: “Vocês transaram? Vocês tiveram um caso?”, questionou ela e em seguida ainda indagou o marido: “Bruno, como é que você nunca me contou isso?”. Ivete ainda contou que eles viveram um relacionamento por meses, o que deixou até Fernanda chocada com a história. Confira: