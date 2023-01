JANEIRO BRANCO – Caps AD discutirá saúde mental e emocional durante ação

Pais e responsáveis devem se atentar a relação dos documentos exigidos

O prazo para efetivar as matrículas na rede municipal de ensino encerra nesta terça-feira (10) em Porto Velho. A matrícula é válida para os estudantes aprovados na Chamada Escolar do último mês.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), foram abertas mais de 8 mil vagas em 106 escolas urbanas da capital. O processo não contempla as unidades rurais, uma vez que a procura e a oferta são feitas de forma presencial.

O período para a matrícula dos aprovados teve início no dia 14 de dezembro na secretaria das escolas. As vagas preenchidas na Chamada Escolar podem ser consultadas por meio do número de protocolo da inscrição aqui.

No ato, o pai ou responsável deve entregar os seguintes documentos (original e cópia): Certidão de Nascimento da criança/adolescente; CPF do estudante; Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) do estudante; Carteira de vacinação atualizada; duas fotos 3×4 do estudante; Cartão do Programa Federal Auxílio Brasil, se for o caso; comprovante de residência atualizado; RG e CPF do responsável legal; laudo médico para pessoa com deficiência (PcD); Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade; Documento Judicial de Guarda do menor se for o caso.

Para mais informações sobre a matrícula, os pais e responsáveis podem consultar o edital do processo.

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO