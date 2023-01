JANEIRO BRANCO – Caps AD realiza pit-stop informativo sobre saúde mental

Evento aconteceu no Espaço Alternativo; nesta sexta-feira (27) outra ação será realizada no local

Em alusão à campanha “Janeiro Branco”, no mês dedicado à conscientização sobre saúde mental, cada vez mais reconhecida como uma prioridade global de saúde e desenvolvimento econômico, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) de Porto Velho promoveu na tarde da quarta-feira (25) uma ação no Espaço Alternativo para levar informações preventivas aos frequentadores do local.

Com apoio dos servidores do CAPS e em parceria com a Escola Técnica Profissionalizante Sindsaúde, quem passava pela pista era convidado a realizar teste de glicemia, aferição de pressão, além de conhecer a oferta do serviço especializado disponível no município. Panfletos informativos e preservativos também foram distribuídos durante a abordagem.

“Nós escolhemos o Espaço Alternativo por ser um local onde as pessoas buscam mais saúde, e o Janeiro Branco é isso, saúde física e também mental. É cuidar da mente e do corpo”, detalhou Shelton Botelho, diretor do Caps AD.

Reginaldo Carvalho, de 52 anos, caminha todos os dias na pista. E como já cuida da saúde praticando atividade física, não dispensou a oportunidade de realizar os testes. “A gente tem que procurar se cuidar, então como eu moro aqui perto, é bom se exercitar. Eu ainda não conhecia esse serviço especializado aqui na cidade”, comentou, surpreso com as informações.

Com uma média de mais de 90 novas admissões ao mês, o Caps AD fornece tratamento gratuito a pessoas com idade superior a 17 anos contra a dependência de substâncias psicoativas. A unidade atende demanda espontânea, dispensando o encaminhamento referenciado.

“Janeiro é o primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos novos ciclos. Apesar de o nosso atendimento ser voltado à dependência, muitos pacientes começam a usar drogas por algum problema mental ou acabam adoecendo com ela, então nada melhor do que a prevenção levando informação a todos os públicos”, justificou a psiquiatra da unidade, Brysa Soares.

INFANTOJUVENIL

Dando continuidade à programação da campanha ‘Janeiro Branco’, a Prefeitura de Porto Velho, com a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), também realiza nesta sexta-feira (27), às 16h, no Espaço Alternativo, sob a organização do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS I), mais um evento sobre saúde mental.

Na ação, pacientes, familiares e profissionais da Saúde estarão reunidos para orientações sobre educação em saúde, além de um momento prático de exercícios físicos em grupo, enfatizando a importância do momento de relaxamento e diversão para todos.

JANEIRO BRANCO

Criada em 2014, a campanha “Janeiro Branco” é dedicada aos cuidados com a saúde mental e emocional da população, por meio de ações voltadas para a prevenção de doenças causadas pelo estresse e transtornos mentais comuns, como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Este ano, a campanha mundial tem como tema “A Vida Pede Equilíbrio” e, em Porto Velho, reúne programações criadas pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Texto: Renata Beccária/ Taís Botelho

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO