JANEIRO BRANCO – Samu é referência em atendimento de emergências psiquiátricas na rede municipal

O serviço pode ser acionado em urgências e emergências pelo número 192

Em casos de urgências e emergências psiquiátricas, a Prefeitura de Porto Velho disponibiliza atendimento 24h através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser acionado pelo número 192 para atender pacientes que apresentam alterações de comportamento e sentimento, além de vítimas de tentativa de suicídio.

Entre janeiro e dezembro de 2022, 953 atendimentos psiquiátricos foram realizados pelo Samu em Porto Velho, número que representa 6% das ocorrências recebidas no período. De acordo com Raymison Correa, a principal ocorrência é proveniente de surtos psicóticos, além de transtornos psicológicos como depressão, ansiedade e tentativas de suicídio. Para garantir agilidade no serviço oferecido, o Samu intensificou sua área de cobertura.

“As ambulâncias do Samu são distribuídas estrategicamente, de modo a otimizar o tempo resposta entre os chamados da população e o encaminhamento aos serviços hospitalares de referência. A prioridade é prestar o atendimento à vítima no menor tempo possível, inclusive com o envio de médicos conforme a gravidade do caso.”

EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS EM 2022

Das 953 ocorrências atendidas pelo Samu, 612 atendimentos foram causados por agitação psicomotora com e sem evidência de violência; 147 atendimentos causados por tentativas de autoextermínio/suicídio; 86 atendimentos causados por distúrbio psiquiátrico qualquer; 66 atendimentos causados por transtorno mental não especificado; 22 atendimentos causados por autoagressão e 20 atendimentos causados por transtornos mentais e comportamentais devido ao álcool.

As equipes de atendimento são formadas pela Unidade de Suporte Avançado (USA), que reúne condutor, enfermeiro e médico, e pela Unidade de Suporte Básico (USB), com condutor e técnico de enfermagem. Em casos de agressividades (surtos), o Samu atua em parceria com a Polícia Militar. Após o chamado, o paciente é encaminhado para as Unidades de Pronto Atendimento ou para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, de acordo com a gravidade do caso.

“O atendimento do Samu começa a partir do chamado telefônico, quando são prestadas orientações sobre as primeiras ações. A ligação é gratuita, para telefones fixo e móvel. Os técnicos do atendimento telefônico que identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização. Em seguida, as chamadas são remetidas ao médico regulador, que presta orientações de socorro às vítimas e aciona as ambulâncias quando necessário”, finaliza Raymison.

Texto: Taís Botelho

Foto: Leandro Morais/ Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO