Janeiro Branco: Sensibilização sobre saúde mental nas unidades do Poder Judiciário de Rondônia chama atenção do público interno

Entre as ações em alusão à campanha Janeiro Branco, que sensibiliza sobre saúde mental, a Divisão de Saúde do Tribunal de Justiça de Rondônia promove a partir desta semana uma sensibilização sobre as necessidades de cuidados da saúde mental. Antes do início do expediente, servidores (as), magistrados (as), estagiários (as) e terceirizados (as) são abordados com informações e convite para interação com a Disau. A primeira ação foi nesta sexta-feira, no edifício-sede e no Fórum Geral. No local, o público interno respondeu questões em um banner interativo, uma forma de incentivar uma reflexão sobre o tema.

Na próxima semana, as ações serão realizadas nas demais unidades da Justiça na Capital. No dia 24, será a vez da Emeron e Anexo, e no dia 25, no Centro de Apoio Logístico e Secretaria de Gestão de Pessoas.

Janeiro é o mês dedicado ao tema. É no começo de cada Ano Novo que as pessoas sentem-se inspiradas a refletir sobre o passado, o presente e o futuro das suas vidas e das suas relações. E é neste período de reavaliação que, desde 2014, acontece a Campanha Janeiro Branco.

Em 2023, o movimento completa 10 edições com o objetivo de construir uma cultura da Saúde Mental na humanidade, trabalhando pela psicoeducação dos indivíduos e pela criação de políticas públicas dedicadas às necessidades psicossociais da Saúde Mental.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde publicados em 2022, quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, vivem com algum transtorno mental, situação agravada pela pandemia da Covid-19 e por antigos tabus, preconceitos e desconhecimentos a respeito dos múltiplos universos da Saúde Mental.





