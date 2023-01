JANEIRO BRANCO – Serviço de psicologia oferecido no Centro de Especialidades Médicas contribui para a saúde mental dos porto-velhenses

As consultas acontecem de segunda a sexta-feira, por agendamentos feitos via Sistema de Regulação

Promover o autoconhecimento e facilitar o processo de compreensão de sentimentos e comportamentos são apenas algumas das vantagens do acompanhamento psicológico oferecido pela Prefeitura de Porto Velho à população da capital e distritos.

O atendimento, que garante mais um reforço às políticas de saúde mental criadas pelo município, foi implantado em agosto de 2022 pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), no Centro de Especialidades Médicas Dr. Alfredo Silva (CEM). Deise Cidade, psicóloga que atende diariamente no local, compartilha que até esta segunda-feira (16), 569 consultas já foram realizadas.

“O serviço de psicologia foi criado devido à necessidade, fila de espera e pedidos de atendimentos psicológicos regulados pelo SUS. Nós entendemos que a pandemia contribuiu para que houvesse uma procura mais intensa de ações voltadas para a saúde mental, e os CAPS não estavam sendo suficientes para atender a população de Porto Velho”.

Uma jovem de 24 anos, cuja identidade será preservada, é paciente do CEM e conta que desejava atendimento psicológico há muito tempo, pois sofre de ansiedade e foi diagnosticada com depressão durante a infância.

“Eu tinha um quadro difícil que ia e voltava, e não conseguia controlar. Não sabia que tinha como receber auxílio pelo SUS, até que vi a notícia de que os atendimentos no CEM tinham começado. Fui ao posto de saúde perto de casa, peguei encaminhamento e aguardei me chamarem para ser atendida”.

A paciente retrata o alívio de, finalmente, poder ser ouvida por um profissional qualificado, já que não passou por atendimento psicológico antes. “A Deise [psicóloga] é acolhedora, tem trato para lidar comigo. Minha consulta é uma vez por semana, e é o dia que eu mais me sinto aliviada, principalmente por conversar, ser ouvida e receber conselhos”.

Entre as finalidades das consultas psicológicas oferecidas pelo CEM, está o serviço de acolhimento e escuta dos pacientes, como forma de contribuir nas estratégias de enfrentamento do diagnóstico, além de proporcionar o acesso às informações de saúde.

“Nossa atuação começa no trabalho preventivo, com o acolhimento, por meio da avaliação da situação do paciente e o planejamento de estratégias que sejam focadas em melhorar a sua qualidade de vida, para evitar que ele se torne um paciente crônico”, explica Deise Cidade.

As consultas acontecem das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, por meio de agendamentos feitos via Sistema de Regulação (SisReg). Para ter acesso, a população deve procurar uma das 38 unidades de saúde presentes no município (entre zona urbana e rural) e passar por uma avaliação médica, responsável por direcionar o atendimento aos psicólogos do CEM. O acompanhamento tem duração de entre dez a 20 consultas, a depender do paciente.

Texto: Taís Botelho

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO