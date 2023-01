JANEIRO ROXO – Prefeitura de Porto Velho realiza abertura oficial da campanha

Atividades serão retomadas no dia 13 de fevereiro

Com a chegada cada vez mais próxima do dia de retorno dos alunos matriculados e rematriculados no programa de iniciação esportiva Talentos do Futuro, que será no dia 13 de fevereiro próximo, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) já realizou as vistorias necessárias nos espaços públicos esportivos de Porto Velho.

O programa é promovido pela Prefeitura de Porto Velho e coordenado pela Semes, e as visitas foram realizadas nas quadras Sérgio Siqueira de Carvalho, localizada no bairro Esperança da Comunidade, zona Leste da capital; ginásio Eduardo Lima e Silva, o Dudu, zona Sul; na quadra João Lima de Souza do bairro Nacional, zona Norte e quadra do Três Marias, zona Leste, além da Vila Olímpica Chiquilito Erse – Ginásio Vinícius Danin.

A proposta do programa Talentos do Futuro é ampliar as experiências motoras de crianças e adolescentes de forma contínua, democrática e inclusiva, contribuindo para a formação esportiva, qualidade de vida, além de promover a integração e convívio social por meio das escolinhas de iniciação esportiva.

As vagas são ofertadas em diversas modalidades e as inscrições são gratuitas. Todas as atividades são orientadas e supervisionadas por profissionais de Educação Física com formação acadêmica e registro de classe.

Com isso, o diretor do programa Talentos do Futuro, Marcus Arturo, informa que, como o feriado da Instalação do Município de Porto Velho fora transferido para a segunda-feira (23), os pais e responsáveis de alunos que desejam inscrever seus filhos no programa devem comparecer à Semes a partir da terça-feira (24), munidos dos documentos pessoais do estudante: Declaração Escolar Original 2023, Boletim Escolar, Atestado de Aptidão Física (emitido por um clínico geral nos últimos seis meses), cópia do Cartão do SUS, Cópia do documento do responsável pelo aluno com foto (CNH, RG, Carteira de Trabalho e etc), cópia de Certidão de Nascimento ou Identidade do aluno e uma foto 3×4 atualizada.

As rematrículas dos alunos já inscritos no ano de 2022 também poderão ser realizadas com prazo até o dia 24 de fevereiro. As aulas do programa Talentos do Futuro serão iniciadas no dia 13 de fevereiro. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (69) 98471-9511 (WhatsApp). A Semes está localizada na avenida Carlos Gomes, 2776, bairro São Cristóvão, atendendo das 8h às 14h.

