JANEIRO ROXO – Unidades de saúde recebem palestra de conscientização

Objetivo do ciclo de palestras é conscientizar profissionais da atenção básica sobre a hanseníase

Em alusão à campanha “Janeiro Roxo”, dedicada à conscientização e à prevenção e tratamento precoce da hanseníase, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) está realizando palestras nas unidades básicas para sensibilizar servidores e usuários. Na última sexta-feira (13) foi a vez da Unidade de Saúde Renato Medeiros, localizada no bairro Cidade do Lobo.

As palestras abordam os sinais e sintomas da doença e a importância do diagnóstico e tratamento precoce da doença que tem alta incidência, mas que pode ter sido subnotificada nos últimos anos devido à pandemia. Todas as unidades básicas disponibilizam o tratamento de forma gratuita, sendo a Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva a referência da rede municipal.

“A importância da campanha é sensibilizar para o tratamento e para que o diagnóstico aconteça aos primeiros sintomas doença que é bastante incapacitante”, explicou Albanete Mendonça, enfermeira e palestrante, que atua na Coordenação Municipal de Hanseníase.

Iolanda Moreira é dentista na unidade Renato Medeiros e fez questão de participar acreditando que o contato direto com o paciente de outra forma possa ajudar a identificar o problema e necessidade de encaminhamento.

“Como o dentista também é um profissional da equipe de atenção, às vezes o paciente vem para o atendimento odontológico e a partir daí é encaminhado para outros atendimentos, então nós podemos ajudar a captar quando há algo diferente demandando atendimento especializado”, detalhou a participante.

O ciclo de palestras se estende até terça-feira (17), quando iniciam outras ações.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO