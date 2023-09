Jantar Árabe

O fim da estrada está próximo! Último filme da saga traz retorno importante e batalhas inesquecíveis

Uma das sagas de filmes mais bem-sucedidas está de volta aos cinemas. “Velozes e Furiosos 10” tem pré-estreia dia 17 de maio e estreia dia 18 de maio no Cine Araújo, nas salas Multiplex do Porto Velho Shopping. O filme marca o fim de uma era e para finalizar com chave de ouro e agradar aos fãs, o longa conta com a participação do ator Jason Momoa, que interpretará um vilão excêntrico e da cantora Cardi B, que dará vida a uma velha amiga de Dominic Toretto.

No último filme da trilogia (Velozes 8, 9 e 10), Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família passam por missões quase impossíveis e derrotam os inimigos que surgem pelo caminho. Porém, ainda precisam enfrentar um dos adversários mais temível, que retorna em busca de vingança e pode destruir tudo que Toretto mais ama. É aí que a equipe de corredores mais conhecida do mundo entra em ação para encarar mais uma missão sobre quatro rodas.

O filme tem duração de 2h41 e os ingressos já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

*ATENÇÃO: Verifique a Classificação Indicativa do Filme. Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

