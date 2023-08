Japão arrasa Espanha na Copa do Mundo Feminina de Futebol

Foram 544 minutos para a Espanha sem ter sua meta vazada. Em 45 minutos, no entanto, o Japão fez três gols e deu uma verdadeira aula de contra-ataque nesta segunda-feira (31), em Wellington, para golear por 4 a 0 e confirmar a primeira colocação do Grupo C na Copa do Mundo Feminina da FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023™

O detalhe inusitado da vitória japonesa é que o tempo encerrou o jogo com apenas 23% de posse de bola. A estratégia era clara: deixar a Espanha fazer o seu jogo de troca de passes e, assim que recuperar, sair a toda velocidade para o ataque.

Funcionou na perfeição no primeiro tempo. Foram três finalizações a gol e três bolas no fundo das redes, duas delas com Hinata Miyazawa, que assumiu a artilharia da competição com quatro tentos , e outra com Riko Ueki. Na etapa final, Mina Tanaka ainda fez uma pintura para selar a conta e reafirmar o passeio asiático.

Campeão em 2011, o Japão mostra que vem com tudo para tentar o título mais uma vez. Fecha a fase de grupos com três vitórias, 11 gols marcados e nenhum sofrido.

Com quatro gols, Hinata Miyazawa está a apenas um de igualar o recorde de tentos marcados por uma jogadora japonesa em uma edição da Copa Feminina: Homare Sawa balançou as redes cinco vezes em 2011.

As Nadeshiko atingiram a marca de 50 gols na história da competição.

Melhor jogadora da partida

Hinata Miyazawa (Japão).

Fonte: Esportes