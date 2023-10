Japão emite alerta de tsunami para ilhas ao leste após terremoto

Reprodução/Twitter/POTUS Governo Biden libera armas iranianas para a Ucrânia

O governo dos Estados Unidos enviou nesta semana armamentos apreendidos no Irã para as forças armadas da Ucrânia. De acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), aproximadamente 1,1 milhão de cartuchos de 7,62 mm foram enviados.

Segundo o órgão, o governo estadunidense obteve a propriedade destas munições em julho deste ano, através de pedidos de confisco civil do Departamento de Justiça dos EUA contra o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

“Os EUA estão empenhados em trabalhar com os seus aliados e parceiros para combater o fluxo de ajuda letal iraniana na região por todos os meios legais, incluindo sanções dos EUA e da ONU e através de interdições. O apoio do Irã aos grupos armados ameaça a segurança internacional e regional, as nossas forças, o pessoal diplomático e os cidadãos da região, bem como os dos nossos parceiros”, afirma o Centcom.

Há alguns meses, o governo do presidente Joe Biden vem estudando formas de enviar legalmente as armas apreendidas no Irã para a Ucrânia.

Ucrânia pede armas



A Ucrânia vem pedindo por armas a vários parceiros internacionais para usar na guerra contra a Rússia, sobretudo depois que a Polônia, uma das maiores apoiadoras de Kiev, suspendeu as ajudas no mês passado.

Além disso, neste final de semana, os Estados Unidos aprovaram um orçamento emergencial para manter os serviços do governo funcionando. Nele, o Congresso não incluiu ajuda à Ucrânia.

Nesta quinta-feira (5), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reúne com líderes europeus na Espanha, e o tema deve ser abordado. “Nosso objetivo é conseguir um escudo de defesa aérea para o inverno, quando sofreremos muitos ataques de diversas dimensões”, disse Zelensky.

Fonte: Internacional