Japão: idosos com mais de 80 anos superam 10% da população pela 1ª vez

Unsplash/Danie Franco Número de idosos segue crescendo no Japão

A população japonesa com mais de 80 anos ultrapassou, pela primiera vez, a taxa de 10% da população total do país. De acordo com dados divulgados pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão, o país segue tendo a maior taxa de idosos do mundo.

Em relação ao ano passado, cresceu em 270 mil o número de pessoas com mais de 80 anos no Japão, alcançando a taxa de 10,1% da população local.

Já a população japonesa com mais de 65 anos, idade usada para definir idosos no país, representa 29,1% da população após 53 anos consecutivos de alta. Esta é a maior taxa do mundo, na frente da Itália (24,5%) e da Finlândia (23,6%). Para efeito de comparação, essa taxa é de 10,5% no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A estimativa do governo japonês é de que o número de idosos continue crescendo nos próximos anos. Até 2040, é esperado que 34,8% da população tenha mais de 65 anos.

Ainda segundo o levantamento do governo, a cada 100 mil pessoas, 73,74 têm mais de 100 anos. A pessoa mais velha do Japão é uma mulher de 116 anos, chamada Fusa Tatsumi.

Envelhecimento populacional



O envelhecimento da população é um problema que o Japão enfrenta há anos. Cada vez mais, o país aumenta os gastos com previdência e vê a mão de obra sendo reduzida.

Apesar disso, o levantamento mostra que 25,2% dos idosos ainda trabalham no Japão, número que aumentou pelo 19º ano consecutivo e atingiu um novo recorde. Agora, os idosos representam 13,6% da força de trabalho do país.

O governo local vem tentando aumentar a taxa de natalidade, mas sem sucesso. No ano passado, o número de bebês nascidos caiu para menos de 800 mil pela primeira vez na história.

Fonte: Internacional