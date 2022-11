Japão vence a Alemanha na estreia da Copa do Catar

Os japoneses conseguiram virada histórica diante dos tetracampeões mundiais e primeira vitória no Qatar 2022, nesta quarta-feira (23.11).

Japoneses derrotam tetracampeões na estreia

Gundogan, de pênalti, fez o gol alemão; Ritsu Doan e Asano viraram o jogo

Alemanha enfrentará a Espanha na próxima rodada; Japão mede forças com a Costa Rica

Alemanha 1 – 2 Japão

Gols : Gundogan (30 do 1º Tempo), para a Alemanha; Doan (30 do 2º Tempo) e Asano (38 do 2º Tempo), para o Japão

Quatro anos depois, o mesmo resultado. Após perder em 2018, a Alemanha voltou a ser derrotada na estreia da Copa do Mundo FIFA de 2022. Dessa vez, o algoz foi uma valente seleção do Japão, que buscou uma grande virada em menos de dez minutos.

Dispostos a evitar uma surpresa como na Rússia, os comandados de Hansi Flick tomaram a iniciativa no começo da partida e não demoraram a encontrar o caminho do gol. Com pouco mais de meia hora de bola rolando, Gundogan, de pênalti, abriu o placar.

O segundo tempo começou muito equilibrado entre os dois tempos. A Alemanha buscava o segundo gol, mas corria riscos no contra-ataque. E foi justamente assim que o Japão esperava sua vitória. Aos 30 minutos, Doan aproveitou a bola que sobrou dentro da área e estufou a rede de Neuer. Aos 38, foi a vez de Asano mudar os rumos do jogo. O atacante dominou a bola em profundidade, avançou pelas costas da defesa alemã e venceu no alto, sem chances de defesa.

Com o jogo empatado em 1 a 1, o Japão começou a se aventurar em busca da virada. Aos 38 minutos do segundo tempo, uma chance se ofereceu para Takuma Asano, que não desperdiçou. O atacante japonês invadiu a área e chutou forte, no alto, para superar o goleiro Neuer e virar o jogo.

Número

Apenas oito minutos se passaram entre o primeiro e o segundo gol do Japão na partida. O curto intervalo simboliza a forte pressão definida pelos japoneses naquele momento da partida. As mudanças do técnico Hajime Moriyasu mudaram a partida, e os jogadores só precisaram desse período para levar isso para o placar. Essa foi a primeira vitória de virada do Japão em toda a história da Copa do Mundo.

Fonte: Agência Esporte