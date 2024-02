Jaque Ciocci fala da relação com Edu Guedes após término: ‘Ressignificação’

Atualmente o ex-casal está à frente do programa The Chef, da TV Band, e Jaque mantém uma relação de amizade com o chef de cozinha e apresentador de 49 anos. “Torcemos pela felicidade um do outro! O clima tem sido muito leve no trabalho, trabalhar com alguém que você já teve um relacionamento exige uma ressignificação mútua, que acho que aconteceu de forma muito positiva. Acredito que isso demonstra maturidade e profissionalismo também. Eu sempre fui extremamente correta e disciplinada com meu trabalho e não poderia ser diferente agora”, explicou.