Jaquelline abre o jogo sobre relacionamento com Lucas Souza e se declara: ‘Apaixonada’

Bem-vinda ao mundo, Serena! MC Mirella deu à luz sua primeira filha nesta terça-feira (26), e Dynho Alves aproveitou o nascimento da filha para dar mais detalhes sobre o estado de saúde da funkeira e como foi o longo processo de nascimento da pequena Serena.

Através dos Stories do Instagram, onde o casal está compartilhando todos os detalhes do momento, o funkeiro afirmou que Mirella enfrentou um longo e doloroso trabalho de parto. “Dia mais feliz da minha vida. Ela é a coisa mais linda que tem, não estou nem acreditando. Daqui a pouco já vai ficar com a gente, está só passando por alguns exames de rotina. Logo mais a gente mostra [Serena] para vocês”, contou ele.

Dynho afirmou que Mirella queria parto normal, no entanto, optou por fazer cesárea por sofrer com as contrações: “Mirella está ali se recuperando. Mirella é muito forte. Ela sofreu demais, mas no final deu tudo certo. A bichinha tentou até o último [minuto] o parto normal, mas a bichinha sofreu muito e ela optou pela cesárea e graças a Deus deu tudo certo. Mas a bichinha sofreu, sofreu”. Ele ainda afirmou que a funkeira deve ter alta entre os dias 27 e 28 de dezembro. Confira: