Jaquelline Grohalski flagra Lucas Souza sensualizando e sendo tocado: ‘Deu rui!’

Nesta segunda-feira (29), começou a circular nas redes sociais um vídeo pra lá de inusitado de Lucas Souza durante a festa do influenciador Carlinhos Maia, da qual o ex-militar e Jaquelline Grohalski marcaram presença.

No vídeo, é possível ver que o ex-fazenda estava bastante animado e chamou atenção ao dançar (e sensualizar) de sunga ao lado do influenciador Abdias Melo enquanto tocava uma música de Pedro Sampaio. Jaquelline, que também estava presente no momento, chegou a se mostrar bastante incomodada com a situação, resta saber se tudo isso era verdade, ou, apenas uma brincadeira dos famosos.

Em determinado momento, a campeã de “A Fazenda 15” precisou intervir e retirou o namorado da situação, o levando para se divertir em outro ambiente. No entanto, os internautas não perdoaram e o vídeo acabou viralizando nas redes sociais, onde alguns apontaram que Lucas “passou dos limites” enquanto estava com a namorada.