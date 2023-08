Javier Milei chama justiça social de ‘aberração’ após vencer primárias

Reprodução Javier Milei, deputado e candidato a presidência na Argentina





O ultraliberal Javier Milei, maior vencedor das primárias das eleições argentinas , atacou o que chama de “casta política” para se referir aos políticos de partidos mais tradicionais e chamou a justiça social como uma “aberração” em seu primeiro discurso após o resultado eleitoral.

A pobreza na Argentina atinge 38,7% da população (no Brasil: 33% da população). Ainda assim, Javier Milei, candidato de extrema-direita campeão de votos nas primeiras de hoje, afirma que a justiça social é uma “aberração” pic.twitter.com/8IUkYYXDfm https://t.co/Z0kzaaf34t — Jeff Nascimento (@jnascim) August 14, 2023





“Estamos diante do fim do modelo de castas, baseado naquela atrocidade de que onde há necessidade nasce um direito, mas esquecem que alguém tem que pagar por isso. Cuja aberração máxima é a justiça social, mas esquecem que é injusto que poucos paguem”, afirmou o vencedor das primárias .

Admirador dos ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e Donald Trump, Milei defende medidas como o fechamento do banco central, dolarização da economia, legalização da venda de órgãos e desregulamentação da venda de armas.





Outra polêmica que envolve Javier Milei diz respeito a uma declaração em que um jornalista perguntou se ele concorda com uma teoria que levanta a possibilidade de legalizar a “venda de crianças”, ao que ele respondeu “depende”. “Se eu tivesse um filho, não o venderia. A resposta depende de quais termos você está pensando, talvez daqui a 200 anos isso possa ser debatido.”

Sua vitória nas primárias foi, inclusive, celebrada por Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. “Milei vence as primárias na Argentina. Se fizesse 25% já seria vitorioso, obteve mais de 30%. Um ano atrás era um sonho, daí virou meta e hoje é realidade. Um excelente começo para o que pode ser a mudança real que a Argentina precisa. Com vizinhos livres do socialismo o Brasil tem um ambiente mais favorável retomar o caminho da liberdade. Aguante, @JMilei”, escreveu Eduardo em sua conta no Twitter, junto a uma foto sua ao lado de Milei.

🇦🇷Milei vence as primárias na Argentina. Se fizesse 25% já seria vitorioso, obteve mais de 30% Um ano atrás era um sonho, daí virou meta e hoje é realidade. Um excelente começo para o que pode ser a mudança real que a Argentina precisa Com vizinhos livres do socialismo o Brasil… pic.twitter.com/5J1INS1t5C — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 14, 2023





As primárias argentinas, de modo semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos, servem para definir os candidatos que representarão cada coalizão nas eleições. Neste ano, o primeiro turno das eleições será realizado no dia 22 de outubro. Caso haja segundo turno, a população voltará às urnas em 19 de novembro.

