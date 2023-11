Javier Milei e Alberto Fernández dão início à transição de governo

Divulgação Javier Milei, presidente eleito da Argentina

Nesta terça-feira (21), a China disse que a Argentina cometeria um “erro grave” caso cortasse relações com o país após a vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais do último domingo (19). O presidente argentino eleito disse que não negociará com comunistas.

Milei criticou a China e o Brasil — dois dos parceiros comerciais mais importantes de seu país. Alguns meses atrás, inclusive, o presidente eleito comparou o governo chinês a um “assassino” e disse que a população do país “não era livre”.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Mao Ning disse que tem sido um bom momento para o desenvolvimento das relações bilaterais com a Argentina e que Milei cometeria um “erro grave” se decidisse cortar os laços do país com outras nações, como China e Brasil.

Diana Mondino, economista cotada para se tornar ministra das Relações Exteriores do governo de Milei, afirmou que a Argentina não se juntaria ao Brics, de acordo com a agência de notícias russa RIA Novosti .

O país está entre os seis convidados a se juntarem ao bloco, que é formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Mondino, no entanto, disse que a Argentina “pararia de interagir” com os governos da China e do Brasil.

Questionada sobre as falas de Mondino, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que “os dois lados têm uma forte complementaridade econômica e um enorme potencial de cooperação”.

“A China está disposta a continuar a trabalhar em conjunto com a Argentina para promover a estabilidade e o desenvolvimento de longo prazo das relações bilaterais”, afirmou.

As declarações de Milei vão ao contrário do caminho que era seguido por Alberto Fernández, que está deixando a presidência do país. No mês passado, o agora ex-mandatário saudou a China como um “verdadeiro amigo” da Argentina ao visitar Pequim.

