Jean Mendonça leva pessoalmente as reivindicações do Sintero de Pimenta Bueno à Seduc/RO

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) demonstrou seu compromisso com os profissionais da educação ao levar pessoalmente as reivindicações do Sinter à Secretária de Educação do Estado de Rondônia (Seduc), Ana Lúcia Pacini, na tarde da última quinta-feira (5), em Porto Velho.

O parlamentar havia se reunido com os membros do sindicato em Pimenta Bueno, na semana passada, para ouvir as demandas da categoria. Entre elas, estão a equiparação do auxílio alimentação e saúde e as gratificações do Programa de Educação Integral (PEI) para os servidores da educação.

O deputado ressaltou a importância de valorizar os profissionais que atuam na educação pública e pediu que a secretária analisasse as demandas com atenção e sensibilidade. Ele também agradeceu pela recepção e atenção que sempre recebeu da gestora da Seduc.

Texto e foto: Marcos Júnior / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO