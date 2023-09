Jean Mendonça participa da 10ª Expoprima em Primavera de Rondônia

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) participou, no último sábado, da 10ª Expoprima em Primavera de Rondônia. O evento, que aconteceu de 1 a 3 de setembro, celebrou os 29 anos de emancipação do município com diversas atrações, como feira cultural, rodeio, parque de diversões e show ao vivo. A realização foi da APAE, com o apoio da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia.

A Expoprima é uma feira que reúne produtores rurais e empresários da região, com o objetivo de fortalecer o agronegócio e o desenvolvimento local. O parlamentar ressaltou a importância do evento para o estado de Rondônia e elogiou a organização e a participação do público. Ele também aproveitou a oportunidade para conversar com os moradores e ouvir as demandas da população.

Texto: Marcos Júnior / Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO