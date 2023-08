Jean Mendonça participa da abertura da 1º festa de Rodeio de Alto Alegre dos Parecis

O governador Marcos Rocha (União Brasil) faz a entrega nesta segunda-feira (21) de vários implementos agrícolas para Prefeituras Municipais. A solenidade será realizada na Regional da Seagri, em Ji-Paraná, às 16 horas. Os implementos foram solicitados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). “São recursos que vão atender as necessidades das secretarias municipais da agricultura, em benefício da agricultura familiar”, disse Cirone.

A Prefeitura de Espigão do Oeste será contemplada com uma plantadeira e as de Cacoal, Castanheiras, Rolim de Moura e Seringueiras, com um distribuidor de calcário cada. “São implementos que vão contribuir com o trabalho realizado pelas Prefeituras em benefício de nossos agricultores”, disse Cirone Deiró. Ele agradeceu a disposição do secretário estadual da Agricultura, Luiz Paulo e do governador Marcos Rocha, em atender as necessidades da população.

Cirone Deiró tem trabalhado em favor da agricultura familiar desde o início de seu primeiro mandato. Ele já assegurou, através de emendas parlamentares, aproximadamente R$ 10 milhões para as associações de produtores rurais, para aquisição de máquinas, implementos e insumos.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO