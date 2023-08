Jean Mendonça participa de inauguração da sala multissensorial na Apae de Espigão D’Oeste

O deputado Delegado Camargo (Republicanos) esteve na última semana em reunião com o comando da Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) em busca de informações sobre a demora do envio do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) dos servidores que integram a segurança pública de Rondônia.

Desde que iniciou seu mandato na Assembleia Legislativa, o Delegado Camargo tem cobrado do governo do estado o envio do plano para que a Assembleia vote e resolva a situação dos servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Socio-educadores, mas até o momento o plano não chegou e os servidores estão apreensivos, temendo que o ano termine e não seja resolvida a questão.

Para entrar em vigência, o PCCS precisa ser votado no exercício anterior, ou seja, para valer a partir do ano que vem, o projeto precisa ser discutido com a categoria, analisado pelos deputados e votado ainda este ano.

De acordo com o parlamentar, o governo do estado assumiu um compromisso de enviar o PCCS dos servidores da segurança pública no início do ano, depois ficou marcado que no mês de junho o projeto aportaria na Assembleia, mas até então, faltando quatro meses para o término do ano, a situação ainda não foi resolvida.

Na tribuna do plenário da Casa de Leis, por diversas vezes o deputado Delegado Camargo pediu ao governo o envio do plano, para que se satisfaça uma injustiça que está ocorrendo com esses servidores, uma vez que servidores públicos estaduais de diversos outros órgãos já tiveram seus planos de cargos e salários aprovados e o da segurança pública vem sendo sendo postergado reiteradas vezes.

Na reunião em que esteve na Sesdec, o deputado foi recebido pelo secretário coronel BM Felipe Bernardo Vital, pelo secretário adjunto Delegado Hélio Gomes Ferreira, pelo diretor executivo da Sesdec, coronel Henrique e pelo comandante regional de policiamento I, coronel PM Robinson Brancalhão, e pediu celeridade ao governo do estado no envio do plano.

“Estamos a quatro meses do término do ano e o governo ainda não enviou para a Assembleia o Plano de Cargos, Carreira e Salário do pessoal da segurança pública. O governo do estado se comprometeu a mandar ainda no primeiro semestre deste ano, o que não aconteceu. Precisamos dar uma resposta ao servidor que espera ansioso pelo Plano de Cargos, Carreira e Salário. Já cobramos diversas vezes na tribuna, pedimos informações, mas o processo não andou e os servidores ainda estão aguardando”, disse o deputado.

Na reunião, o secretário informou que o projeto está em fase de finalização e que será encaminhado em breve à Assembleia Legislativa.

Texto e foto: Jocenir Sérgio Santanna

Fonte: Assembleia Legislativa de RO