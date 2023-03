Jean Mendonça quer maior incentivo aos expositores da Rondônia Rural Show

O deputado Ribeiro do Sinpol (Patriotas) trouxe ao debate, ao discursar nesta terça-feira (28), durante sessão ordinária, as condições precárias da saúde pública, em Extrema, na chamada Ponta do Abunã. O parlamentar, que foi indicado pelo presidente da casa, Marcelo Cruz, para representar Assembleia Legislativa em uma reunião sobre o tema na localidade, disse que o Hospital Regional precisa de uma atenção especial e urgente do governo estadual.

Ele reconheceu o esforço do governador Marcos Rocha no setor, mas enfatizou que Extrema está situada numa área de difícil acesso e é necessário conceder incentivos aos médicos, enfermeiros e demais trabalhadores para atrair esses profissionais.

O orador relatou que hoje os médicos, que atuam naquele hospital, são quase na totalidade provenientes do estado do Acre, mas há carência de vários especialistas.

Ribeiro acrescentou que já encaminhou as reivindicações à presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, deputada Cláudia de Jesus. Solicitou também o apoio da Mesa Diretora do Poder Legislativo para influir no atendimento do pleito, na busca de uma breve recuperação do atendimento médico naquela unidade de saúde.

