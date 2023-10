Jean Mendonça realiza reunião para tratar sobre último concurso de oficiais da PM e Bombeiros

Na manhã desta terça-feira (10), o deputado estadual Jean Mendonça (PL) reuniu-se com o tenente Cel PM Paulo Henrique da Silva Babosa, na Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) em Porto Velho, para discutir a possibilidade de uma medida legal que permita a classificação demais candidatos no último concurso de oficiais da PM/RO e Bombeiros.

O concurso não preencheu todas as vagas previstas no edital, caso haja legalidade no processo, espera-se que mais 34 candidatos possam integrar o cadastro de reserva e serem convocados para as próximas turmas de curso de formação.

Jean Mendonça contou com o apoio da doutora Vanessa Melo, que representa os candidatos do concurso. Eles apresentaram a situação ao Ten Cel PM Paulo Henrique, que analisou o caso.

A medida legal não beneficiaria apenas os candidatos, mas também toda a sociedade, que teria um aumento no efetivo de oficiais no nosso estado.

Texto e foto: Marcos Júnior / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO