Jean Mendonça se reúne com o secretário-chefe da Casa Civil

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) teve uma reunião produtiva na manhã desta terça-feira (29) com o secretário-ehefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves. Na ocasião, o parlamentar apresentou diversas demandas de interesse do estado, com ênfase na região de Pimenta Bueno, onde desenvolve seu trabalho.

O secretário Júnior Gonçalves demonstrou atenção e disposição para atender as solicitações do deputado e afirmou que irá encaminhá-las ao governador do estado, coronel Marcos Rocha, para análise e providências.

Jean Mendonça agradeceu a acolhida do secretário e reiterou seu compromisso de colaborar com o Governo do Estado em prol do desenvolvimento de Rondônia.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO