Jean Mendonça solicita instalação de Tubos Armcos na Linha 02 no distrito Rio Pardo, em Porto Velho

Uma nova medida, de autoria do deputado Ismael Crispin (Sem Partido), estabelece que toda rede estadual de saúde é agora obrigada a anotar, em prontuários médicos, quaisquer indícios de violência identificados contra crianças e adolescentes durante atendimentos, através da Lei 5.555, de 13 de junho de 2023.

Segundo o parlamentar, a intenção é fornecer mais uma ferramenta para a coleta de dados e a subsequente atuação das autoridades no combate a tais crimes. “A violência contra crianças e adolescentes é uma mancha profunda na nossa sociedade e com essa lei, buscamos não apenas identificar e agir rapidamente em casos suspeitos, mas também construir um ambiente de prevenção e suporte para as vítimas”, disse.

De acordo com a lei, o registro, além de alimentar dados estatísticos sobre a problemática, visa contribuir para ações de prevenção, proporcionando tratamento psicológico adequado às vítimas e assegurando que casos suspeitos sejam prontamente comunicados às autoridades policiais. “É nosso dever, como representantes do povo, criar ferramentas que protejam os mais vulneráveis entre nós. A rapidez na comunicação com as autoridades policiais e a garantia de tratamento psicológico são etapas cruciais para a reabilitação das vítimas e a punição dos culpados”, pontuou Ismael Crispin.

Conforme o texto da lei, o encaminhamento dos prontuários às autoridades deve ocorrer em um prazo de até 48 horas após a identificação do indício pelo profissional médico. “Tal medida visa agilizar a resposta das autoridades em situações que envolvem os mais vulneráveis, ou seja, nossas crianças e adolescentes”, ressaltou Ismael.

Por fim, o parlamentar destacou que a sanção desta lei, reflete a crescente preocupação da sociedade e das autoridades com a violência infantil. “Estamos sempre buscando mecanismos eficientes para combater, prevenir e atender as vítimas de forma adequada e esperamos que essa lei motive outros estados a adotarem medidas semelhantes, reforçando o compromisso do país com a proteção dos direitos da criança e do adolescente”, finalizou Crispin.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO