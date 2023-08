Jean Mendonça solicita instalação de Tubos Armcos na Linha 02 no Distrito Rio Pardo município de Porto Velho

Com variedades de produtos que são ofertados ao público, a Feira de Economia Criativa Jardim das Artes, foi iniciada na última quarta-feira (16) e segue até a próxima sexta-feira (18) no Hall da recepção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, sempre horário das 7h30 às 13h30. O evento tem como proponente, a Secretaria Geral da Casa de Leis.

A expositora Delma Flores, Daiane Souza, com alegria apresentava as plantas decorativas das espécies fortuna ou chama-dinheiro, fícus elástica, rosas e orquídeas. Em seu entendimento, hoje em dia a natureza está muito escassa, uma planta dentro de casa traz vida e oxigênio. Em relação ao termo economia criativa, Daiane afirma que é uma oportunidade de empreender e melhorar a renda. Para ela “é uma feira que traz oportunidade para todo mundo crescer.

Propagando a bandeira da Empório Hirt, um empreendimento voltado para queijos, manteiga, goiabada, mel, pimenta, doces e bebidas, a expositora Keite Hirt entende que, o momento é significativo para os clientes comprovarem a qualidade dos produtos. Na sua concepção “conhecer nossa marca também é importante, que é bastante variedade de queijo da Serra da Canastra.

Respondendo pela coordenação do projeto, Jeane Ribeiro, destaca a parceria com a Assembleia Legislativa em favor do empreendedorismo e o desejo que se estenda a outros órgãos públicos. Ela diz que em dezembro de 2022 foi realizada a 1ª edição da Amostra Cultural apoiada pela Casa de Leis, mas o início de tudo aconteceu no bairro Aponiã. Ao dizer que as amostras também já foram realizadas no Espaço Alternativo e na Praça das Três Caixas D’água, Jeane concluiu “são vários tipos de empreendimentos desde roupa, sapatos, alimentos”.

