Jean Oliveira agradece ao Executivo Estadual pelo “Governo Itinerante” na Zona da Mata

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB) agradeceu o governador Marcos Rocha pela escolha da região da Zona da Mata para iniciar a agenda das ações do seu importante projeto de “Governo Itinerante” para os municípios do estado de Rondônia”.

“A Zona da Mata tem a satisfação de ser a primeira região do estado onde vai começar as ações da agenda do “Governo Itinerante” do governador Marcos Rocha, disse agradecido o deputado Jean Oliveira. O Governo de Rondônia, a partir desta segunda-feira (6), deu início, em Rolim de Moura, às ações do “Governo Itinerante”, que até sábado (11), irá percorrer os oito municípios da região da Zona da Mata.

O governador Marcos Rocha, juntamente com o secretariado, desenvolverá as tratativas nas cidades de Rolim de Moura, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte, Alta Floresta do Oeste e Castanheiras. “O Governo Itinerante é uma maneira simples e objetiva de atender a população em suas reais necessidades. É uma ação aplicada com dedicação, organização e celeridade que marcará época na administração pública do Estado”, disse o deputado.

Jean Oliveira destacou que com a interiorização das ações de governo, por meio do Governo Itinerante, o Estado valoriza os municípios da região. Ele observa que é uma oportunidade do governador, secretários, prefeitos e vereadores discutirem pontos comuns, de construírem parcerias e consórcios intermunicipais, além de conhecer de perto a realidade da população de cada região. “Agradecemos, em nome da população da Zona da Mata, essa importante iniciativa do governador Marcos Rocha para alavancar e apoiar o desenvolvimento da nossa região”, ressaltou o deputado Jean Oliveira.

Texto e foto: Assessoria parlamentar