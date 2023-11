Jean Oliveira defende gestão do Hospital Regional de Guajará-Mirim por Organização Social

A deputada Dra. Taíssa (PSC) apresentou uma indicação ao Poder Executivo, com cópia à Casa Civil e ao Governo do Estado de Rondônia, propondo a denominação “Dom Geraldo Verdier” ao Hospital Regional de Guajará-Mirim.

A sugestão de nome surgiu através de uma conversa com o morador de Guajará-Mirim e funcionário na obra do Hospital Regional, Roberto Gomes. Ele falou o nome para deputada e destacou que a homenagem seria reconhecimento às relevantes obras sociais e espirituais no município. A parlamentar concordou e fez o compromisso de levar ao governo do estado essa sugestão.

“A proposta destaca os serviços prestados à região do Madeira Mamoré por Dom Geraldo Verdier. O reconhecimento busca eternizar a contribuição significativa do homenageado para a população”, expressa a parlamentar.

Quem foi Dom Geraldo?

Dom Geraldo João Paulo Roger Verdier foi um religioso católico nomeado pelo Papa João Paulo II, como 1º Bispo da Diocese de Guajará-Mirim. Nascido em 28 de março de 1937, Geraldo foi ordenado diácono em 29 de junho de 1962 e padre em 30 de março de 1963, na França.

Veio como missionário para o Brasil na década de 1970, tendo-se instalado na diocese de Guajará-Mirim em 1975. Renunciou em 8 de dezembro de 2011, permanecendo como bispo-emérito da diocese. Dom Geraldo tinha viajado para realizar exames de rotina na capital de Rondônia, quando teve um AVC no dia 17 de outubro de 2017. Foi hospitalizado em estado grave, vindo a óbito na manhã do dia 22.

O bispo prestou relevantes obras sociais e espirituais, sendo considerado uma grande figura da Igreja Católica e referência dos fiéis no município.

Opinião popular

Em suas redes sociais, a parlamentar pede opinião da população sobre a sugestão de nome para o hospital. Lá é proposto comentar um coração caso concorde, um dedo indicando negativo caso não concorde e comentar a sugestão caso tenha outra nomeação a sugerir. “Esse feedback é muito importante para chegar a um nome que represente a região”, destacou a deputada.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO