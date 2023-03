Jean Oliveira destina emenda para aquisição de veículo

O deputado Jean Oliveira destinou emenda parlamentar no valor de R$ 103 mil reais para a prefeitura de Novo Horizonte do Oeste. O recurso foi para aquisição de um carro para dar suporte aos serviços da Prefeitura. Jean Oliveira observou que as prefeituras do interior quase sempre têm déficit de carros para cumprir com as realizações dos serviços necessários e que precisam ser feitos. “Nós sempre estamos encaminhando emendas para aquisição de veículos para as prefeituras, dessa vez, foi para a prefeitura de Novo Horizonte do Oeste, onde temos um trabalho parceiro e irmanado com o prefeito Cleiton Cheregatto”, disse o deputado.

“O veículo adquirido com a emenda parlamentar facilitará também o trabalho da prefeitura nos serviços que precisam ser realizados no distrito de Migrantinópolis que é um centro urbano em pleno desenvolvimento. O veículo chegou em boa hora e só temos que agradecer ao deputado Jean Oliveira”, disse o vice-prefeito de Novo Horizonte, Ronaldo Delazari.

O prefeito Cleiton Cheregatto agradeceu ao deputado Jean Oliveira pela aquisição do carro que será mais uma força para ajudar nos serviços da prefeitura. “Temos uma parceria de trabalho produtiva com o deputado Jean Oliveira e ele tem nos ajudado muito. Ajudado a nossa gestão e consequentemente, ajudando a população do nosso município”, disse Cleiton Cheregatto.

Texto e foto: Assessoria parlamentar