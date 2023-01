Jean Oliveira é atendido e DER recupera trecho da RO 257 que dá acesso ao IFRO em Ariquemes

O diretor geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Ariquemes, professor Enio Gomes da Silva, agradeceu ao deputado Jean Oliveira pela sua gestão junto ao DER/RO para que fosse recuperado 3 quilômetros, no que foi atendido, no trecho da cidade de Ariquemes ao IFRO.

“Visando melhorias no acesso ao IFRO de Ariquemes, solicitamos ao DER a manutenção da via, como limpeza e micro revestimento asfáltico, técnica que prolonga a vida útil do pavimento, de 3km da RO-257. Ressaltamos o empenho e a disponibilidade de realizar o trabalho do gerente da Usina de Asfalto, o engenheiro Emerson Santos”, disse o deputado Jean Oliveira.

A sede do Campus localiza-se na Rodovia RO 257, km 13, no sentido Ariquemes a Machadinho do Oeste e possui atualmente 134 profissionais, sendo 73 docentes e 61 técnicos administrativos e 994 alunos matriculados em cinco cursos técnicos, um superior bacharelado e uma licenciatura.

O Campus Ariquemes atualmente oferta os cursos – Nível Técnico Integrado ao Ensino Médio: Agropecuária, Alimentos e Manutenção e Suporte em Informática; Superior Bacharelado: Engenharia Agronômica; Superior Licenciatura: Ciências Biológicas; subsequente ao Ensino Médio: Aquicultura.

“O IFRO é uma instituição de ensino que merece todo nosso respeito e nossa atenção. Nosso Estado tem grande necessidade de mão de obra especializada e o IFRO é um dos pilares educacionais para formação desses profissionais. Sabendo da importância do Instituto estamos a sua disposição, no que for possível, para apoiá-lo e reivindicarmos a seu favor. É nossa obrigação”, disse o deputado Jean Oliveira.





Foto e Texto: Assessoria Parlamentar