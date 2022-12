Jean Oliveira é diplomado e vai ao 4º mandato de deputado estadual

O deputado Jean Oliveira (MDB), reeleito, é diplomado, habilitando-o à posse, para assumir seu 4º mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia. A diplomação foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) no final da tarde de quinta-feira,15 de dezembro, no auditório da Universidade São Lucas.

Jean Oliveira foi eleito vereador de Porto Velho em 2008, com 19 anos. Foi o vereador mais jovem do município de Porto Velho. Em 2010 fui eleito deputado estadual. Em 2014 foi reeleito deputado estadual. Nas eleições de 2018 foi novamente reeleito, conquistando o 3º mandato consecutivo na Assembleia Legislativa, e agora, nas eleições de 2022, foi reeleito para o 4º mandato de deputado estadual. Jean Oliveira tem se destacado por trabalhar seu mandato de forma participativa, ou seja, a partir das necessidades e reivindicações das bases. Atua em todas as áreas e tem trabalhado em todos os municípios de Rondônia.

“Minhas ações são realizadas a partir daquilo que a população reivindica, para isso, eu e minha assessoria estamos permanentemente em contato com líderes comunitários, sindicais e religiosos, com os prefeitos e vereadores, com a população em geral, para saber de suas reivindicações”, afirmou.

Jean Oliveira defende a Agricultura Familiar, o Associativismo e Cooperativismo como forma de organização para fortalecer o pequeno produtor. Também defende o incentivo ao agronegócio, de forma sustentável, como gerador de emprego e renda e fortalecimento da economia do Estado. O parlamentar defende geração de emprego e renda para nossa população. Dentre as propostas que defende com esse objetivo está o incentivo à industrialização no Estado, para agregar valores à nossa matéria prima e gerar empregos.

O deputado Jean Oliveira afirma estar empenhado na melhoria do sistema de Saúde, da Educação e da Segurança Pública do Estado, conforme várias ações, proposituras e emendas parlamentares de sua autoria destinadas a essas áreas. “Antes de tudo, muito obrigado a Deus! E muito obrigado à população rondoniense pela reeleição e o 4º mandato de deputado estadual. Prometo continuar o trabalho que venho realizando em prol da melhoria de vida da população de cada município do estado de Rondônia. Muito obrigado!”, disse agradecido o deputado Jean Oliveira.

Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Thyago Lorentz