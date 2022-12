Jean Oliveira e prefeito Aldo Júlio visitam obras em Rolim de Moura

O deputado Jean Oliveira e o prefeito Aldo Júlio, na tarde da quinta-feira (08), visitaram obras que estão sendo realizadas em Rolim de Moura, principalmente a recuperação das ruas e avenidas da cidade. Eles visitaram o a pavimentação asfáltica que está sendo realizada na Rua Jaguaribe, próximo da baixada do boteco do Day. “Estamos aqui com o deputado estadual Jean Oliveira, nosso grande parceiro. Estamos mostrando pra população como estão ficando bonitas as ruas e avenidas no projeto de reconstrução da cidade de Rolim de Moura”, disse o prefeito.

Aldo Júlio disse que quando apresentou o projeto – “o deputado Jean Oliveira abraçou nossa ideia e carreou recursos junto ao Governo de Rondônia, Coronel Marcos Rocha. Está aí Jean, o trabalho sendo feito, que bom que você está aqui visitando, fiscalizando, já que é uma obra que tem recursos do Governo do Estado e você como deputado estadual, nada melhor do que vir em in loco e ver a qualidade do serviço que está sendo feito aqui na região”, disse o prefeito de Rolim de Moura.

“Prefeito Aldo Júlio, eu fico muito feliz de poder contribuir e participar dessa administração. Administração inovadora que está trazendo resultado para Rolim de Moura. São quase 50 quilômetros de asfalto com esse trabalho que está sendo realizado, e é isso que a população espera dos políticos: – união e ação em prol do município e das pessoas”, afirmou o deputado. “Como o Aldo Júlio diz – ‘o político tem que gostar de cuidar de gente’. E é isso que estamos fazendo, valorizando os imóveis dos moradores, dando uma melhor condição de ir e vir. Acabando com as ruas esburacadas, recuperando o asfalto que há muito tempo estava deteriorado. É uma nova Rolim de Moura na administração Aldo Júlio”, disse o deputado Jean Oliveira.

Texto e foto Assessoria Parlamentar