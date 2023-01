Jean Oliveira e vereador William solicitam do DER recuperação da Linha P-50 e recapeamento urbano de Alta Floresta D’Oeste

O deputado Jean Oliveira (MDB) juntamente com o vereador de Alta Floresta D’oeste, William Oliveira (MDB) estiveram, na manhã da quarta-feira (25), no setor de Obras do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, com o diretor-geral do departamento, Eder André Fernandes Dias, para solicitar o reinício das obras da Linha P-50 e o recapeamento urbano da cidade de Alta Floresta do D’Oeste.

O deputado e o vereador fizeram uma explanação da necessidade urgente desses serviços reivindicados em Alta Floresta D’Oeste. A Linha P-50 é uma das principais rodovias do município e da região, sendo um dos principais corredores de escoação da produção agropecuária da região. “É de suma importância que os trabalhos de recuperação e manutenção da P-50 sejam retomados”, disse o deputado Jean Oliveira.

Outra obra necessária que é preciso dar continuidade, disse o vereador William Oliveira, é o recapeamento de ruas e avenidas, que já estão mapeadas, da cidade. “São vias que há muito precisam de recuperação, e o recapeamento permitirá uma melhor trafegabilidade para nossos moradores”, observa o vereador.

Jean Oliveira e o vereador William agradeceram o atendimento recebido no DER e a disponibilidade do diretor-geral do DER, Eder André Fernandes Dias, de somar esforços para atender as solicitações feitas.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar