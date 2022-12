Jean Oliveira presta conta dos trabalhos na Zona da Mata

O deputado Jean Oliveira está esta semana nos municípios da Zona da Mata prestando conta do seu trabalho, enquanto parlamentar, realizado em prol da região. Em entrevista à imprensa, em Rolim de Moura, nesta quinta-feira (08), o deputado ressaltou sua parceria com o governador Marcos Rocha, que levou muitas ações do Executivo em benefício dos municípios da Zona da Mata.

Ao avaliar a reeleição do coronel Marcos Rocha, o deputado disse que foi obra do próprio governador, feito construído, a partir do seu trabalho realizado no Estado; trabalhos plantados em todos os 52 municípios, tendo a devida recompensa com votos, ganhando os dois turnos das eleições.

Jean Oliveira, na entrevista, ressaltou o trabalho realizado pelo governador Marcos Rocha em todos os municípios da Zona Mata. “Mantemos um relacionamento de consideração e respeito. Uma parceria firme, que trouxe muitos, vários benefícios para todos os municípios da Zona da Mata. A região agradecida retribuiu ao governador Marcos Rocha – os melhores índices da eleição dele vieram da região da Zona da mata”, afirmou o deputado.

Rolim de Moura

Sobre recursos para Rolim de Moura, o deputado disse que já está assegurado 2 milhões e 500 mil reais para recuperação da malha viária do município (urbana e rural). Mais de 3 milhões e meio para construções de pontes de concreto e aço. “Somando as ações, em Rolim de Moura, vai passar de 20 milhões de reais”, disse o deputado.

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, presente na entrevista, fez questão de ressaltar o trabalho realizado pelo deputado Jean Oliveira para Rolim de Moura. Aldo Júlio disse que a parceria da prefeitura com o deputado Jean e o governador Marcos Rocha, salvou o município, e transformou Rolim de Moura num canteiro de obras. “Agora é preparar o desenvolvimento, a partir da infraestrutura construída. Estou muito contente. Minha palavra é gratidão ao nosso governador Marcos Rocha e ao deputado Jean Oliveira”, disse o prefeito.

Reeleição

Falando e analisando sua reeleição que lhe leva ao quarto mandato de deputado estadual, Jean Oliveira disse agradecer a oportunidade de continuar seu trabalho com uma votação expressiva. Citou alguns atrapalhos, como a pandemia que deixa sequelas neurológicas, como a oposição do executivo municipal de Alta Floresta D’Oeste, muitos candidatos na região, mas, com um resultado final positivo. “Nossa reeleição é fruto de um trabalho que temos realizado há anos em Rondônia”, disse o deputado.

Na entrevista o deputado defendeu forte investimento em infraestrutura visando atrair investimentos (nacionais e internacionais) para o Estado.

“Infraestrutura é o conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região tais como saneamento, transporte, energia e telecomunicação. A falta de infraestrutura dificulta a atração de investimentos, a competitividade das empresas e a geração de novos empregos”, disse o deputado.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar