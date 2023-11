Jean Oliveira ressalta esforços do MDB na construção da ponte binacional Brasil/Bolívia em Guajará-Mirim

Na sessão ordinária da última terça-feira (14) da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o deputado estadual Jean Oliveira destacou a contribuição fundamental do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para transformar Rondônia em um foco de investimentos do governo federal. Jean Oliveira enfatizou a iniciativa do partido em promover o estado como um centro de oportunidades de investimento.

“Encaminhamos um ofício da bancada estadual do MDB aos ministros do partido, solicitando que Rondônia seja reconhecida como um estado propício para investimentos federais. Em particular, a construção da ponte em Guajará-Mirim, sob a responsabilidade do Ministro dos Transportes, Renan Filho, do MDB, tem sido uma prioridade para nós”, declarou o deputado.

O parlamentar ressaltou as negociações meticulosas com a Bolívia, destacando as condições impostas pelo país vizinho, mas assegurou que o empenho da bancada do MDB nacional na realização desta obra de infraestrutura segue firme e forte. “Apesar dos desafios e das condições estabelecidas pela Bolívia, a dedicação da nossa bancada nacional do MDB na concretização deste projeto é incansável”, afirmou Jean Oliveira.

O deputado manifestou orgulho pela participação ativa do MDB na construção dessa ponte. “É um orgulho para todos nós do MDB saber que estamos contribuindo para uma obra tão significativa, não apenas para o Brasil, mas especialmente para Guajará-Mirim e Rondônia”, disse ele, destacando a importância da ponte binacional tanto para a integração regional quanto para o desenvolvimento econômico local.

Texto e foto: Ricardo Barros I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO