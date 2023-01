Jean Oliveira saúda e deseja ótima gestão ao governador Marcos Rocha

O deputado Jean Oliveira (MDB), na sessão solene de posse do governador reeleito, coronel Marcos Rocha (União Brasil), para mais 4 anos à frente do Executivo de Rondônia, em nome da Assembleia Legislativa, saudou e desejou ao governador uma ótima gestão

“A chegada até aqui do governador Marcos Rocha, confirma a conquista do seu trabalho, nas ruas, nos bairros, nas cidades, em todo estado de Rondônia. Hoje nós estamos confirmando a vontade do povo do estado de Rondônia em ter o coronel Marcos Rocha como governador por mais 4 anos”, disse o deputado.

“Os deputados – falo em nome da Assembleia Legislativa – desejam um ótimo governo ao coronel Marcos Rocha, que seja mais 4 anos de prosperidade e avanço, de progresso. Nós tivemos, nos últimos 4 anos – os poderes Legislativo e Executivo, uma relação harmônica e independente, o que prova o respeito e o reconhecimento pelo trabalho do coronel Marcos Rocha”, salientou Jean Oliveira.

“Em nome de todos os deputados, dou as boas-vindas aos mais 4 anos de muito trabalho, de muita conquista para a sociedade rondoniense e para todo nosso Estado”, disse o deputado.

Para encerrar, disse o deputado Jean Oliveira: “Digo uma coisa que sempre carreguei comigo: a humildade, a simplicidade e a compaixão sempre vão vencer a ganância, a soberba e a antipatia. Muito obrigado!”

