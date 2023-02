Jean Oliveira toma posse e destaca importância de representar a população

O deputado Jean Oliveira (MDB), 33 anos, tomou posse como deputado estadual pela quarta vez, nesta quarta-feira (1º). Durante o discurso, Jean ressaltou a importância de representar a população rondoniense. Natural de Alta Floresta D’Oeste, região da Zona da Mata, Jean recebeu 17.125 votos nas eleições de 2022.

Jean começou o discurso citando uma fala do ex-presidente norte americano Ronald Reagan; “Não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão neles, mas por quantas pessoas estão saindo”. Nesse contexto, ele destacou que o mandato deve defender as garantias fundamentais e contribuir para que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos.

“Assim é o mandato de um deputado estadual. Ele tem que ser um mandato proativo. Não para fazerem as pessoas dependerem do poder público, mas para fazer com que as pessoas consigam se superarem e elas, por si próprias, conseguirem suas realizações”, enfatizou.

A transmissão da sessão solene pode ser vista, na íntegra, no canal da Assembleia Legislativa, no YouTube.

Texto: Secom / ALERO

Foto: Thyago Lorentz/ALERO