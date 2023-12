Jenny Miranda anuncia término com médico Fábio Gontijo: ‘Foi ele quem terminou’

Após viver alguns anos de um relacionamento um tanto quanto conturbado com Arthur Aguiar, Maíra Cardi se casou no início deste ano com o também coach Thiago Nigro.

No entanto, o atual marido desabafou na manhã deste domingo (03), sobre alguns comentários que recebe quando compartilha imagens ao lado da enteada, Sophia, fruto do antigo relacionamento da coach com Arthur. No desabafo, Thiago dá uma alfineta em Arthur e afirma estar constantemente na rotina da pequena.

“Eu tenho muitos momentos com a Sophi. E esse é só mais um de tantos. Há algum tempo parei de postar qualquer coisa relacionada a ela – por críticas de estar “forçando algum lugar” – mas a verdade é que nós vivemos juntos, e de quase 30 dias no mês, passamos 24 juntos . Eu não vou me portar como um visitante no casamento que escolhi para viver com a mulher da minha vida até o fim, e por isso, assumo meu papel nessa família”, começou ele, que seguiu: “O papel de quem decide amá-la incondicionalmente, e que escolhe não ser negligente independente do que alguém ache ou deixe de achar. Durante as noites, quando acordamos 3 a 4 vezes para as necessidades noturnas da Sophia, no outro dia eu preciso acordar às 5 horas da manhã para ir ao escritório, eu decido apoiar e ajudar, ao invés de ser negligente como se nada estivesse acontecendo. Quando chego em casa, por volta das 20h às 22h, brincamos com o cachorro, jogamos videogame, pintamos, assistimos desenho e nada dessas coisas é mostrada por aqui, mas essa é minha rotina!”, relatou.