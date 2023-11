Jenny Miranda se defende após acusações de Simioni: ‘Só diz respeito a ele e a mim’

Depois de uma série de acusações feitas por Kamila Simioni, a influenciadora Jenny Miranda se pronunciou nas redes sociais sobre os boatos de que estaria vivendo um casamento de fachada com o médico Fábio Gontijo.

Simioni chegou a dizer que o marido de Jenny estaria em busca de fama e que já teria ficado com homens, no entanto, a mãe de Bia Miranda deu sua versão da história e afirmou que isso não é um assunto que diz respeito a outras pessoas.

“Ontem tivemos aqui um posicionamento totalmente homofóbico contra o meu marido, e acho que contra mim mesma. O que a gente fez no nosso passado, se eu fiquei com mulher, se ele ficou com homem, isso não diz respeito a ninguém. Se ele é bi, se ele é hétero, só diz respeito a ele e a mim. E eu sei que, a partir do dia que eu me comprometi com ele e ele comigo, isso não rolou mais, porque nosso casamento é totalmente fechado”, disse Jenny.