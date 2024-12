JI-PARANÁ – ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO DE PRIMEIRO INTERVENTOR EM CRISES POLICIAIS É MARCADO POR SOLENIDADE

Na manhã desta sexta-feira, 20, aconteceu a formatura dos participantes do 6º Estágio de Primeiro Interventor em Crises Policiais. O evento ocorrido no auditório do 2º BPM contou com a presença do Secretário Adjunto da SESDEC-RO, delegado Hélio Gomes, do Comandante Regional de Policiamento II, coronel PM Clodomar Rodrigues, além de autoridades civis, militares e familiares dos formandos.

O estágio integra a política de ensino da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) e visa capacitar policiais para atuar em situações de alta complexidade, com foco na legalidade, eficiência e uso adequado de técnicas especializadas. A formação atende às demandas de qualificação de pessoal para responder prontamente a crises, principalmente nas regiões mais remotas do estado.

Iniciado no dia 10 de dezembro, o treinamento teve duração de 10 dias, totalizando 80 horas de aulas teóricas e práticas. Entre as instruções ministradas, destacam-se noções de Gerenciamento de Crises, Primeira Intervenção em Crises Policiais, abordagem técnica em tentativas de suicídio, noções de tiro de precisão, intervenções em situações envolvendo atiradores ativos e artefatos explosivos, além de exercícios simulados.

O estágio foi conduzida por integrantes do Batalhão de Operações Especiais da PMRO, sediado em Porto Velho, e contou com a participação de 40 agentes de segurança pública, incluindo 33 policiais militares, dois bombeiros militares, um policial penal estadual, dois agentes da Polícia Civil e dois da Polícia Federal.

Ao final da formação, os participantes receberam o listel que os certifica como capacitados a atuar como primeiros interventores em crises, um reconhecimento que reafirma a importância da preparação técnica e especializada na garantia da segurança pública.

Texto e fotos: Seção de Comunicação Social – P5 do 2º BPM | 2º sargento PM Soares

Fonte: PM RO