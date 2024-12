JI-PARANÁ – FORAGIDO DA JUSTIÇA É RECAPTURADO NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA

Na manhã do dia 18, durante patrulhamento ostensivo na BR-420, próximo ao distrito de Nova Dimensão, +policiais militares abordaram um táxi após atitude suspeita dos passageiros. Dois indivíduos desembarcaram rapidamente e fugiram em direção à mata fechada, levando-os a acionarem o apoio das equipes do BPFRON, Força Tática do 5º BPM, DENARC/PCRO e Canil/BPCHOQUE.

Após as buscas, a dupla foi localizada em uma carreta nas proximidades da linha 8. Durante a abordagem, foi encontrada com um dos suspeitos uma arma de fogo calibre .32, e na mochila do outro, aproximadamente 4 kg de maconha e 50 g de cocaína. Os suspeitos confessaram que a entorpecente foi recebida de um fornecedor na região.

Os homens foram presos em flagrante juntos com os materiais apreendidos, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guajará-Mirim para as providências legais.

Fonte: PM RO