Ji-Paraná: Ismael Crispin reforça unidade de saúde com entrega de aparelho de ultrassonografia

Em um passo significativo para aprimorar a capacidade diagnóstica no município de Ji-Paraná, o deputado estadual Ismael Crispin entregou nesta quinta-feira (31) um moderno aparelho de ultrassonografia à Unidade de Saúde 2 de Abril. A aquisição do equipamento foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar do deputado, em resposta à solicitação do vereador Wanderson Bença.

De acordo com Ismael Crispin, o novo aparelho de ultrassonografia será um recurso valioso para os profissionais de saúde da unidade, permitindo a realização de exames mais minuciosos e precisos. “Esta nova ferramenta proporcionará aos nossos profissionais de saúde a capacidade de oferecer diagnósticos mais detalhados e tratamentos mais eficazes”, afirmou.

Além do impacto na qualidade dos diagnósticos, o parlamentar destacou que a aquisição do equipamento reflete o compromisso dos representantes políticos em contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. “Agradeço especialmente ao vereador Wanderson Bença por sua dedicação incansável em prol da população de Ji-Paraná. Sua parceria foi essencial para tornar essa conquista possível”, finalizou Ismael Crispin.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO