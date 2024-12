JI-PARANÁ – POLÍCIA MILITAR INTENSIFICA COMBATE À DIREÇÃO PERIGOSA E “ROLEZINHOS”

A Polícia Militar por meio das equipes de Patrulhamento de Trânsito (PTRAN), radiopatrulha, Força Tática e PATAMO do 2º BPM, vem intensificando suas ações para coibir práticas de direção perigosa realizadas por motociclistas, sobretudo os chamados “rolezinhos”, em Ji-Paraná. Essas atividades, frequentemente caracterizadas por manobras arriscadas e desrespeito às normas de trânsito, têm colocado em risco a integridade física de pedestres e motoristas na cidade.

Na última quarta-feira, 25, foram realizadas diversas intervenções em resposta as ocorrências envolvendo motociclistas cometendo infrações graves. Durante patrulhamento na avenida Clóvis Arraes, centro da cidade, um grupo de motociclistas foi flagrado pela PTRAN realizando manobras perigosas, como empinar as motocicletas e disputar corridas.

Os infratores empreenderam fuga quando avistaram a viatura policial, mas um deles acabou perdendo o controle do veículo e sofrendo uma queda após trafegar pela contramão em vias movimentadas e ultrapassar canteiros centrais. A abordagem revelou várias irregularidades, como a falta de placa de identificação, escapamento adulterado, licenciamento atrasado e ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em outro ponto da cidade, na rua Sena Madureira com T-12, uma motocicleta sem placas foi avistada e iniciado acompanhamento tático após os ocupantes tentarem fugir. A fuga incluiu manobras em alta velocidade e direção perigosa em áreas com pedestres. Além disso, os ocupantes da motocicleta arremessavam garrafas de cerveja contra a viatura policial durante a fuga.

Na esquina com a rua Cruzeiro do Sul, os ocupantes da motocicleta perderam o controle do veículo e caíram. Eles foram detidos e conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi formalizado o registro da ocorrência e autuações de trânsito. O veículo foi conduzido ao pátio do Ciretran.

Simultaneamente, a Força Tática também atuou no bairro Jardim dos Migrantes, onde abordou um motociclista transitando pela contramão e sobre calçadas. O veículo estava em condições irregulares, e o condutor, inabilitado, sendo autuado conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Essas operações, realizadas com base nos princípios da legalidade e proporcionalidade, destacam o compromisso da Polícia Militar em preservar a ordem pública e garantir a segurança da população. Além de coibir infrações, as ações visam reduzir os riscos à coletividade, reafirmando a importância do cumprimento das normas de trânsito para a construção de uma sociedade mais segura.

A intensificação dessas ações reflete a determinação do comando do 2º BPM em promover a paz social e proteger os cidadãos de condutas irresponsáveis que comprometem a vida e o bem-estar de todos.

Texto: Seção de Comunicação Social – P5 do 2º BPM | 2º sargento PM Soares

Fonte e fotos: Boletim de Ocorrência Policial

Fonte: PM RO