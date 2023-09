JIR 2023 Mesatenistas de Porto Velho contam com o apoio da torcida durante os Jogos Intermunicipais de Rondônia

As disputas do tênis de mesa serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Vinícius Danin

Mesatenistas que representarão o município de Porto Velho estão nos preparativos finais antes de seguir para as disputas dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR). Ao todo 4 atletas vão disputar o JIR em busca por resultados superiores aos dos anos anteriores e a expectativa é de que os atletas possam trazer medalhas de ouro ao município.

Os atletas que vão representar a capital nos jogos são: Clarice Yoko, Pâmella Aline, Márcio Pinheiro e Sílvio Júnior. Os mesatenistas foram escolhidos durante uma seletiva e estão treinando há alguns meses focados nesta competição. Os treinos são realizados no Clube Ypiranga, com os olhares do técnico Amizael Galvão. Segundo o treinador, a equipe está preparada para a disputa. “Toda competição é de alto nível, os nossos atletas treinam diariamente para realizar o melhor desempenho durante os jogos, eu estou confiante”, afirma o técnico.

Pela primeira vez os jogos serão realizados em Porto Velho, com isso os atletas contarão com apoio da torcida, amigos e familiares. Quem está na expectativa do início da competição é Márcio Pinheiro, 45 anos, que pela primeira vez vai participar do JIR. O atleta está confiante com uma boa atuação, principalmente por conta de ser realizado em casa. “O apoio da torcida é essencial. Vamos contar com o apoio da capital para que nos incentive ainda mais durante as partidas”, disse o atleta.

Quem também vai participar pela primeira vez dos jogos é Clarice Yoko. A mesatenista conta que intensificou os treinos há dois meses com a aproximação da competição. “Essa é uma competição em que as outras meninas são de alto nível e por isso, com a ajuda da torcida, realizaremos um excelente trabalho. Estou confiante e vamos trazer essa medalha para nossa capital”, afirma.

Segundo o presidente da Federação Rondoniense de Tênis de Mesa, Jesse Tagino, a modalidade é considerada uma das cinco melhores do país, e com a realização do JIR em Porto Velho será possível também descobrir novos talentos do Tênis de Mesa. “Essa competição ela consegue abraçar os atletas que já tem uma certa bagagem, mas também os atletas que estão começando”, afirma o presidente.

Os jogos do tênis de mesa serão realizados do dia 30 de setembro a 1 de outubro, no Ginásio Vinícius Danin, Vila Olímpica Chiquilito Erse.

De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, essa será uma oportunidade de também acompanhar os atletas em modalidades individuais. “Uma agenda completa de competições para os amantes do esporte. Nossos atletas merecem nossa torcida e com toda certeza, com o nosso apoio, vamos terminar o JIR no topo do pódio”, conclui.

Texto: André Oliveira

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO