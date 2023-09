JIR 2023Atletas de basquete se preparam para representar Porto Velho nos Jogos Intermunicipais de Rondônia

Linha Campus Unir passa a contar com cinco ônibus para atender aos universitários

Dando continuidade ao processo de melhoria do transporte coletivo de Porto Velho, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) confirmou que a linha 211, que atende aos universitários do Campus Unir, na BR-364, contará com mais um ônibus.

“Agora, são cinco ônibus à disposição dos estudantes universitários, reforçando e ampliando o acesso ao transporte público, contemplando uma categoria que necessita desse amparo para garantir a chegada à Unir”, explicou o secretário da Semtran, Anderson Pereira.

A Semtran tem promovido algumas mudanças em linhas de coletivos, após a realização de estudos e o recebimento de reivindicações da comunidade. “Essas alterações visam aperfeiçoar e ajustar o sistema de transporte público à nossa realidade, beneficiando os usuários com esses ajustes”, completou o secretário.

INFORMAÇÕES

Os usuários poderão obter mais informações sobre as mudanças no site da Semtran e do Consórcio COMPVH, além do aplicativo CittaMobi.

Para denúncias e sugestões, basta ligar para a Ouvidoria no 0800-647-5100, ou pelo e-mail [email protected].

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO