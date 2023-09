Reunião educativa foi realizada com moradores do condomínio Veredas do Madeira no bairro Triângulo

Como parte do trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura de Porto Velho em prol do meio ambiente e sustentabilidade e ainda atendendo a Lei de nº 2018, de 19 de junho de 2012, que dispõe sobre a implantação da coleta seletiva nos condomínios residenciais na capital, a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) segue com o trabalho educativo em diferentes regiões da cidade. Na última semana foi a vez dos moradores do condomínio Veredas do Madeira, localizado no bairro Triângulo, receberem orientações sobre o tema para aumentar a adesão e participação da população com a separação correta do material em casa.

O trabalho educativo é baseado no Plano Municipal de Saneamento Básico, que estabelece os programas a serem executados, dentre eles o Coleta Seletiva Solidária. Ao chegar nos condomínios, uma equipe do Departamento de Saneamento Básico inicialmente apresenta informações gerais sobre a importância da coleta seletiva, aborda a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que inclusive melhora a durabilidade do aterro sanitário e orienta sobre a redução da geração de resíduos, além da melhor eficiência na reutilização. Já nas questões práticas, são detalhados os métodos que podem ser adotados internamente pelo condomínio, seguindo padrões que dão suporte a quem coleta o material para que o processo ocorra de maneira segura e adequada. “Vamos propor até uma adequação na estrutura do condomínio para que

façam parte da coleta seletiva, que pode ser feita pela empresa Marquise que é a atual concessionária ou pode ser feita pelos catadores que também queremos incluir em todo esse processo. Nós apontamos alguns detalhes sobre a separação e outros cuidados para que os condôminos executem da melhor forma possível essa separação do resíduos”, explicou o secretário da Semusb, Cleberson Pacheco.

Entre as dúvidas dos participantes da reunião estavam a forma de separação, da necessidade de lixeiras separadas e identificadas por cor e sobre a abrangência da coleta seletiva na região do residencial. “Nem toda a cidade é atendida pela coleta seletiva, mas esse trabalho que a gente está fazendo é justamente para preparar e mobilizar a população para que comecem a fazer a separação dos seus resíduos, porque em breve a gente vai ser atendido pela coleta seletiva em toda a cidade de Porto Velho. Então, na hora de sanar as dúvidas, a gente explica sempre isso, que é a adesão de toda a população. O município adotou a coleta seletiva seca e úmida, ou seja, lixo seco e lixo úmido. Então o lixo seco e o reciclável é o que vai ser reaproveitado e o lixo úmido é o rejeito que a gente por enquanto não aproveita e, esse sim, é o que vai ser descartado lá no aterro sanitário”, concluiu.

As visitas informativas fazem parte da primeira etapa do processo, o segundo momento é marcado pelo retorno para execução e troca de experiências, sanando dúvidas que ainda restam, ampliando a educação entre todos os moradores, incluindo oficinas entre as crianças e, por fim, alertando sobre a legislação que determina que condomínios sejam licenciados ambientalmente com a disponibilidade correta do resíduo, uma exigência legal que pode virar punição, reforçando a necessidade da consciência.

Texto: Renata Beccária

Foto: Semusb

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO