JIR 2023Locais de competição passam por reformas e melhorias para sediar os Jogos Intermunicipais de Rondônia

Entre os serviços estão limpeza geral, pintura interna e externa dos ginásios, reforma de vestiários e arquibancadas

O Ginásio Eduardo Lima e Silva, Quadra João de Lima de Souza, Quadra do bairro Três Marias, Quadra Sérgio Siqueira de Carvalho e a Vila Olímpica Chiquilito Erse passam por reformas para receber as competições da próxima edição dos Jogos Municipais de Rondônia (JIR). As melhorias estão sendo realizadas pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

Nos espaços estão sendo realizados diversos serviços, entre eles a pintura externa e interna, readequações dos banheiros e vestiários, reparos nas arquibancadas, melhorias nas escadas e acessos, os pisos das quadras receberão trabalho de pintura especial e além de ajustes necessários específicos a cada um.

Na Vila Olímpica Chiquilito Erse, local onde será a abertura e encerramento, os trabalhos de limpeza estão sendo realizados em parceria com a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), tanto na área interna, quanto na externa. Já no Ginásio Eduardo Lima e Silva – o Dudu, onde serão realizados os jogos de voleibol e basquete, as cadeiras das arquibancadas foram retiradas para manutenção e limpeza.

A quadra será pintada com tinta epóxi, que tem como diferencial a alta resistência e durabilidade, tanto para a realização dos jogos do JIR, quanto das outras atividades desenvolvidas pela Semes, como por exemplo o programa Talentos do Futuro.

Os jogos começam a partir do dia 29 de setembro, com a presença de 23 municípios e cerca de 3 mil atletas. Serão disputadas 14 modalidades em vários locais de competição entre eles: Parque Circuito/ Espaço Alternativo, Ginásio Vinícius Danin, Quadra Sérgio Carvalho, Ginásio Cláudio Coutinho, Ginásio Eduardo Lima e Silva, Vila Olímpica, Escola Marcelo Cândia e Quadra Três Marias.

Essa é a primeira edição do JIR realizada em Porto Velho, e segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o prefeito Hildon Chaves não mediu esforços para que seja uma festa inesquecível para os atletas. “Esses trabalhos que estão sendo realizados vão garantir mais conforto, acessibilidade e qualificar a estrutura para melhor recepcionar nossos atletas durante os jogos. Será mais de uma semana onde Porto Velho será também a capital do esporte, por isso estamos fazendo de tudo para que este JIR fique marcado na história da competição”, disse a secretária.

