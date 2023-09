O conjunto está preparando duas apresentações especiais para o evento

Em reunião nesta segunda-feira (11), na Vila Olímpica Chiquilito Erse, local de abertura e encerramento dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) e o Cerimonial da Prefeitura de Porto Velho, discutiriam os últimos detalhes sobre a cerimônia de abertura do JIR 2023.

A solenidade de abertura do JIR será realizada na noite do dia 29 de setembro, a partir das 20h na Vila Olímpica Chiquilito Erse. Além do desfile das equipes, juramento dos atletas e do momento da pira olímpica, a Semes está preparando surpresas e emoções para este dia.

NOVIDADE

A novidade é a presença da equipe feminina da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto, que fará duas apresentações especiais na abertura do JIR em Porto Velho. Esse grupo é campeão. Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou mais de uma medalha em uma mesma etapa de Copa do Mundo da modalidade, e foram quatro: as meninas do Brasil ficaram com o ouro na prova mista, prata no cinco arcos, bronze no individual geral, além do bronze individual de Bárbara Domingos na fita.

E em sua conquista mais recente, o conjunto do Brasil de ginástica rítmica conquistou e garantiu a vaga para as Olimpíadas de Paris, realizado em agosto em Valência, na Espanha. As brasileiras terminaram na sexta posição do geral, dentro da zona de classificação para os Jogos de 2024.

Durante a cerimônia de abertura do JIR, o conjunto realizará apresentações emocionantes com as coreografias, movimentos e graciosidade das atletas da seleção. Além da Seleção Brasileira, a equipe da Semes está preparando uma cerimônia emotiva, com música, dança, fogos e muitas outras surpresas que a população vai poder conferir.

De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, será um evento aberto ao público que vai conferir uma solenidade à altura de nosso município. “Esta reunião aqui na Vila Olímpica, foi para decidir os últimos detalhes do evento. Está sendo pensado cada detalhe para ser uma festa inesquecível, e com a apresentação da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto, vai deixar a noite ainda mais especial, vai ser uma linda apresentação da equipe”, finaliza a secretária.

