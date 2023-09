Os jogos da modalidade serão realizados no ginásio Eduardo Lima e Silva

As equipes de voleibol feminina e masculina estão na reta final da preparação para a estreia na 14ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), que pela primeira vez serão realizados em Porto Velho.

Expectativa e ansiedade são alguns sentimentos que os atletas estão vivenciando, faltando menos de dez dias para o início dos jogos. E às vésperas da competição, o foco nos treinos é corrigir alguns erros e aperfeiçoar as últimas técnicas, para que tudo ocorra de acordo com o planejamento da equipe.

A equipe masculina realiza os treinos no ginásio Vinícius Danin, Vila Olímpica, sob a responsabilidade do técnico Rafael Brasa. De acordo com o treinador, os treinos para o JIR começaram há cerca de dois meses, os atletas passaram por uma seletiva para formar o time que representará a capital nos jogos, e 12 foram escolhidos.

“O nosso elenco é bom. O voleibol ao mesmo tempo é coletivo, mas ele também tem a questão do individualismo. Estamos com o trabalho intensivo e acredito que temos grande chance de chegar ao pódio”, disse o professor.

Um dos nomes experientes da equipe é o do capitão, Ryan Medeiros, que já participa do JIR desde 2015. O atleta conta que é um privilégio participar dessa competição que se consagrou como uma das melhores do estado. “Faltando poucos dias, bate a ansiedade até demais, até porque é a melhor competição, é a competição que a gente sente o prazer de jogar pelo nível técnico das equipes”, afirma o atleta.

Quem também tem experiência na competição é o meio de rede, Pedro Henrique, que foi campeão no JIR em 2017. O atleta treina desde 2015 e este ano aceitou o convite para fazer parte da equipe, que pela primeira vez vai competir na capital. “Jogando em casa com a nossa torcida é muito melhor, do que jogar no interior com a torcida adversária. Jogar dentro de casa vai ser uma experiência surreal, estamos confiantes”, conclui Pedro Henrique.

Já a equipe feminina é comandada pelo professor Agenor Fernandes, que treina duas vezes por semana na escola Duque de Caxias. Segundo o professor, o time é composto por 12 atletas, que estão focadas em desenvolver o melhor trabalho tecnicamente durante os jogos.

Os jogos de voleibol serão realizados a partir do dia 30 de setembro no ginásio Eduardo Lima e Silva- Dudu, zona Sul de Porto Velho. De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, a expectativa está grande para ver os atletas de Porto Velho em ação. “Já estamos na torcida, e as nossas equipes de voleibol estão empenhadas e, com toda certeza, farão um lindo trabalho. Contamos com a torcida de todos”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO